Trieste: Fd'I, fiori ai commissariati di Roma per ricordare agenti uccisi

- "Questa mattina abbiamo portato dei mazzi di fiori ai dirigenti dei Commissariati di Roma Porta Maggiore, Torpignattara e Prenestino come segno della solidarietà di Fratelli d'Italia alla Polizia di Stato ed a tutte le forze dell'ordine per la barbara uccisione di Pierluigi Rotta e Matteo Domenego avvenuta all'interno della Questura di Trieste. Il nostro pensiero va anche alle famiglie di Pierluigi e Matteo che, insieme a noi ed alle città di Pozzuoli e Velletri, piangono per la scomparsa dei due servitori dello Stato". È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, dirigente federazione romana e Christian Belluzzo, consigliere in V municipio. "Non è il tempo delle polemiche adesso -aggiungono - ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia contro questi atti vili, le forze dell'ordine meritano tutto il nostro rispetto per l'opera che quotidianamente svolgono per garantire la sicurezza dei cittadini ed è da respingere con forza ogni tentativo di delegittimazione, specie se proveniente da alcune forze politiche. Fratelli d'Italia, come già detto dai nostri leader Giorgia Meloni e Fabio Rampelli, continuerà a stare dalla parte giusta e difenderà sempre e comunque gli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per noi".(Com)