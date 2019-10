Torino: oggi a Pianezza il "Valmessa Graffiti", sfilata di auto da collezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 6 ottobre è in programma a Pianezza la nona edizione del Valmessa Graffiti, una manifestazione patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino che propone il ritrovo e la sfilata di auto storiche e moderne da collezione, ormai divenuta un punto fermo nel calendario degli appassionati del settore. Al piacere di conoscersi e di stare insieme l’evento abbina la possibilità di cimentarsi alla guida su strade panoramiche e ricche di storia automobilistica e in alcune semplici prove di abilità di guida. La manifestazione è dedicata alla memoria di Stefano Galliano, grande amico del Graffiti, prematuramente scomparso un anno fa. Domenica gli organizzatori della Policesport proporranno un itinerario con partenza e arrivo nel parco municipale di Pianezza, messo a disposizione dall’amministrazione comunale. La partenza della prima vettura avverrà alle 9,31 in punto e la carovana di auto storiche e da collezione si dirigerà a Villar Dora, dove è prevista una prima prova di rispetto del tempo imposto su un tratto di strada chiuso al traffico. A seguire la salita del Colle del Lys, dove sarà fissato il primo controllo di transito. (segue) (Rpi)