Torino: oggi a Pianezza il "Valmessa Graffiti", sfilata di auto da collezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lys è considerato l’Università del rally piemontese, teatro di memorabili sfide iniziate nei primi anni ’70 e culminate con il passaggio del Rally di Sanremo valido per il campionato mondiale 1988. La sosta di riordino avverrà a Lanzo, dove la Pro Loco offrirà a piloti e navigatori le specialità locali, nella cornice del del Teatro civico. Gli equipaggi toccheranno poi Vallo, dove sarà allestito un secondo controllo di passaggio, per poi arrivare a La Cassa, dove nel piazzale della ditta Quaddy potranno cimentarsi nella prima prova RITT-Ripeti il tuo tempo. La seconda RITT verrà affrontata in un piazzale di Pianezza, nei pressi della sede di partenza. Al termine, gli equipaggi potranno rifocillarsi alla Fattoria del Gelato. Nel pomeriggio sarà disponibile un ampio tracciato su superficie erbosa, dove i partecipanti potranno testare le loro abilità di guida su fondo viscido. Infine gli equipaggi ripeteranno le due prove RITT nello stesso ordine, per poi ritrovarsi tutti insieme nel parco comunale di Pianezza per i saluti e le premiazioni finali. Per saperne di più si può consultare il portale Internet www.policesport.it o scrivere a info@policesport.it (Rpi)