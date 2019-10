Cipro: Pompeo, serve soluzione diplomatica a tensioni con Turchia su esplorazioni offshore

- Bisogna trovare una soluzione diplomatica alle tensioni riguardo le esplorazioni energetiche nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in un'intervista all'emittente televisiva pubblica greca "Ert", nel corso della sua visita che si conclude oggi ad Atene. "Per quanto riguarda le perforazioni turche in quest'area, abbiamo detto, guardate, non possiamo ricorrere ai mezzi militari per risolvere la questione. Dobbiamo trovare una soluzione diplomatica, una soluzione economica che rispetti i diritti", ha dichiarato Pompeo rispondendo ad una domanda. "I nostri diplomatici qui sul territorio stanno lavorando ed i nostri diplomatici che lavorano in Turchia stanno cercando di aiutare le persone di questa regione", ha aggiunto Pompeo auspicando anche l'impegno dei paesi europei che dovrebbero, a suo modo di vedere, prendere questa minaccia "seriamente". "E' importante per loro fare lo stesso e non solo voltarsi e chiedere all'America di risolvere ogni situazione calda, ogni tensione in giro per il mondo", ha dichiarato il segretario di Stato Usa. (segue) (Gra)