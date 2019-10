Cipro: Pompeo, serve soluzione diplomatica a tensioni con Turchia su esplorazioni offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo ha confermato che la Turchia è stata al centro dei colloqui con i vertici politici greci incontrati ieri. "Tutti vogliono vedere la Turchia avere successo. La vogliamo fermamente ancorata all'Occidente. E' stata e sono un alleato della Nato", ha dichiarato il segretario di Stato Usa, il quale ha definito "buono" il rapporto tra i presidenti di Stati Uniti e Turchia, Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan: "Entrambi stanno cercando di fare del loro meglio per trovare una strada diplomatica per superare alcuni problemi molto difficili". "La Turchia - ha ricordato Pompeo - ha acquistato i sistemi missilistici (russi) S-400; non volevamo che facessero questo. Ma ci sono altri aspetti, come sul commercio, in cui stiamo cercando di lavorare insieme a loro. E' un rapporto complicato e per cui vale la pena sforzarsi". (Gra)