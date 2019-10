Ecuador: proseguono le proteste contro le misure di austerità annunciate dal presidente Moreno

- Proseguono in Ecuador le manifestazioni di protesta contro il piano di austerità annunciato dal presidente Lenin Moreno. Le manifestazioni sono organizzate dai sindacati ecuadoriani, pronte a restare in piazza finché le misure non verranno eliminate. Le manifestazioni sono diventate violente e si stanno trasformando in una grande sfida per Moreno, che ha vinto le elezioni nel 2017. Venerdì i sindacati dei trasporti hanno interrotto il loro sciopero dopo aver paralizzato le strade per due giorni in opposizione alla fine dei sussidi per il carburante. I gruppi indigeni, tuttavia, hanno continuato nella giornata di ieri a bloccare alcune strade intorno alla nazione andina di 17 milioni di persone. (Brb)