San Siro: Parisi (EpI), sindaco Sala continua a temporeggiare per paura dei sondaggi

- Sul futuro dello stadio San Siro “il sindaco Sala continua a temporeggiare per paura che, una volta presa una decisione definitiva, i sondaggi possano punirlo. Si muove solo in funzione di questi, con il timore di perdere consenso a meno di due anni dalle elezioni”. Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, segretario nazionale di Energie per l’Italia. “Milano invece meriterebbe - aggiunge il candidato del centrodestra che sfidò Sala alle amministrative del 2016 - un sindaco che agisca con decisione. Oggi chiede una perizia di terzi per valutare le condizioni di San Siro, spera gli confermino che demolirlo non conviene economicamente. Se è vero che durante il periodo dei lavori, Milan e Inter dovranno disputare le gare casalinghe in un altro impianto, è altrettanto vero che la nuova struttura, moderna e tecnologicamente efficiente, abbasserà notevolmente l'impatto ambientale: sarà ad emissioni zero e ridurrà del 60 per cento l'inquinamento acustico. Un'occasione fondamentale - conclude Parisi - che la città deve cogliere”. (Com)