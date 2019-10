Trieste: parla il fratello dell'assassino, "ha problemi mentali, non era in sé, chiedo perdono per quanto ha fatto"

- "Mio fratello è una persona con problemi mentali: si fermava a parlare con il muro... Sapevo già che non era in sé. Chiedo perdono per quello che ha fatto". Carlysle Stephan Meran, fratello di Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che ieri, nella Caserma di Trieste, ha ucciso due poliziotti, è stato intervistato da "Stasera Italia weekend", che andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro. L'uomo, che è ricoverato in Ospedale, ha ricostruito la tragica vicenda e ha commentato così il gesto del fratello: "Mio fratello è una persona con problemi mentali: si fermava a parlare con il muro... Sapevo già che non era in sé. Quando eravamo in caserma, mi sono chiuso dentro (una stanza, ndr), ho messo un tavolo e delle sedie davanti, ho saltato ovunque perché avevo paura di morire. Mio fratello mi cercava disperato... io ho trovato un seminterrato e mi sono nascosto perché ho sentito 5-6 spari e ho pensato che stesse venendo giù l'apocalisse". Carlysle Meran si è poi rivolto alle famiglie delle vittime e ha detto: "Mi dispiace tanto per ciò che ha fatto. Chiedo perdono per mio fratello e faccio le mie condoglianze per le famiglie delle vittime. Siamo distrutti tutti quanti". (Rin)