Milano: bimbo di 3 anni investito da auto, portato in ospedale in codice rosso (2)

- (segue) Dalla ricostruzione degli agenti della Polizia locale il bambino, di origini egiziane, ha attraversato la strada in punto dove non era presenti le strisce pedonali mentre sopraggiungeva un'Alfa Romeo 159. Pur frenando il conducente dell'auto non è riuscito ad evitare l'impatto e lo ha colpito. È al vaglio dei vigili se stesse l'uomo stesse viaggiando a una velocità superiore al limite consentito. Il bimbo, che è ricoverato all'ospedale Niguarda, ha riportato un trauma cranico. (Rem)