Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) prende parte all'evento dedicato ai 50 anni di matrimonio di 3.737 coppie milanesi e rinnoverà le loro promesse di matrimonio.Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2 (ore 11.30)REGIONEL'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, interviene alla cerimonia di premiazione dei successi 2018/2019 delle societa' di pallavolo di Milano, Monza e Lecco organizzata dal Comitato territoriale della Fipav, la Federazione italiana pallavolo.Cosmohotel Palace, via Francesco De Sanctis, 5 Cinisello Balsamo/MI (ore 9.45)L'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, interviene alle premiazioni della tappa finale di Varese del 3° 'Golf Challenge Cpa 2019, Trofeo Caloni Trasporti', il circuito di golf per giocatori non professionisti organizzato da Cancro Primo Aiuto tramite l'associazione sportiva 'Oltre Cpa', e sostenuto con un contributo da Regione Lombardia.Golf Club Varese, viale Vittorio Veneto, 57 Luvinate/VA (ore 17.30)VARIEInaugurazione del Giardino dei Giusti di Milano al Monte Stella con la testimonianza della Senatrice avita Liliana Segre.Monte Stella, via Cimabue (ore 10.30)Congresso della Lega Giovani Lombardia. Intervengono Andrea Crippa, vicesegretario federale e Paolo Grimoldi, segretario nazionale della Lega Lombarda.Via del Barco - Covo/BG (ore 17.30) (Rem)