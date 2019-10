Sport: Lucaselli (Fd'I), esclusione calciatrice per idee politiche segno di libertà fragile

- "Una militante di Fratelli d'Italia esclusa da una squadra di calcio a 5 a causa delle proprie convinzioni politiche. Un fatto che dimostra quanto la libertà nel nostro paese sia spesso fragile". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. "Ci auguriamo che le istituzioni sportive, sempre giustamente solerti nel promuovere i valori di uguaglianza e non discriminazione, assumano delle iniziative esemplari in questa vicenda. Fratelli d'Italia farà sentire la sua voce in Parlamento, perché chi condanna una persona per le sue idee, in qualunque contesto, non è compatibile con una società democratica", conclude Lucaselli. (Com)