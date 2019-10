Business news: Tesla, a fine anno inizio operazioni presso mega fabbrica Shanghai

- La mega fabbrica di Tesla costruita a Shanghai avvierà le operazioni alla fine di quest'anno. Lo ha dichiarato la stessa casa automobilistica in occasione della firma di progetti di veicoli elettrici connessi e intelligenti presso l'area di Lingang, a Shanghai. Tesla ha spiegato che la parte principale della fabbrica di Lingang ha completato la costruzione. Le officine per punzonatura, verniciatura e assemblaggio generale sono pronte per la produzione. La prima carrozzeria con i suoi componenti di lamiera saldati insieme è stata consegnata alla linea di assemblaggio per ulteriori procedure come la verniciatura e l'installazione di parti mobili. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, mercoledì ha dichiarato in un messaggio su Twitter che l'azienda "sta costruendo un importante team di ingegneri in Cina, con una forte attenzione al software per la fabbrica e le auto". (Cip)