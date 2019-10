Business news: Banca centrale indiana, il 4 ottobre la prossima comunicazione di politica monetaria

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, annuncerà le sue prossime decisioni il 4 ottobre al termine della quarta riunione bimestrale, che durerà tre giorni. C’è attesa per l’eventualità di un ulteriore taglio dei tassi di interesse. Nella precedente riunione, all’inizio di agosto, la banca centrale ha abbassato la sua stima di crescita per l’intero anno al 6,9 per cento, dal sette per cento di giugno, e ridotto i tassi di riferimento di 35 punti base, spiegando che l’attività economica interna resta debole mentre il rallentamento globale e le tensioni commerciali si sono accentuati. A fine agosto, nel rapporto annuale, ha segnalato una decelerazione ciclica, indicato come massima priorità il rilancio della domanda dei consumi e degli investimenti privati e sollecitato riforme strutturali. (Inn)