Business news: Sumitomo Chemical, accordo da 650 milioni di dollari nel Sud America

- Il colosso giapponese della chimica Sumitomo Chemical acquisirà le operazioni sudamericane dell’azienda australiana dell’agrochimica Nufarm per circa 70 miliardi di yen (650 milioni di dollari). L’acquisizione è stata innescata in parte dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, come annunciato dalla stessa azienda giapponese. L’ingresso dell’azienda nel segmento dei prodotti agricoli a base di soia espanderà la presenza di uno dei principali gruppi chimici giapponesi nel Sud America, elevando la regione sopra il Nord America come principale contribuente di entrate per quel particolare segmento di attività. Il Sud America è il primo mercato globale di prodotti agrochimici, e le sue esportazioni di soia e altre materie prime sono aumentate di pari passo con la ricerca, da parte della Cina, di fornitori alternativi agli Stati Uniti. (Git)