Business news: Kenya, Barclays considera introduzione WeChat e Alipay nelle sue piattaforme virtuali

- La divisione di Barclays Bank nel Kenya sta considerando l'integrazione di WeChat Pay e Alipay nella sua piattaforma di virtual banking, secondo quanto riferito da Andrew Mwithiga, responsabile di Barvlays per il virtual banking in quel paese africano. Il funzionario, che ha rilasciato la dichiarazione all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" a Nairobi, ha spiegato che la Cina è emersa come un partner commerciale chiave del Kenya e questo ha portato alla necessità di sviluppo di canali senza soluzione di continuità per l'insediamento tempestivo e conveniente di transazioni finanziarie transfrontaliere. (Cip)