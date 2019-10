Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 6 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 15 - Teatro Murialdo, piazza Chiesa della Salute 17: l'assessore Schellino partecipa alla "Festa delle famiglie affidatarie".REGIONEOre 9.30, Castagnole Monferrato(AT), il vicepresidente Carosso partecipa alla Festa del Ruchè e alla Fiera del TartufoOre 10, Sciolze (TO), Municipio, via Rom, 2, l'assessore Tronzano presenzia all'inaugurazione della 18a. edizione della Sagra della ZuccaOre 11, Montiglio Monferrato (AT), il vicepresidente Carosso partecipa alla Fiera del TartufoOre 12.30, Frabosa Sottana (CN), GalaPalace, via IV Novembrev in occasione del Galà della Castagna d'Oro, l'assessore Tronzano partecipa al pranzo ufficiale con buffet a cura dell'Istituto Alberghiero "G. Giolitti" di Mondovì e, alle ore 14.30, alla premiazione con la consegna della Castagna d'Oro. (Rpi)