Migranti: De Corato (Fd'I), Majorino si metta anima in pace, Cpr via Corelli si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta in una nota quanto detto dall'eurodeputato Pierfrancesco Majorino sul futuro del Cpr di via Corelli. "Majorino - afferma l'esponente di Fratelli d'Italia - non si rassegna, dopo le positive dichiarazioni del ministro dell'Interno ed ex prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, in merito ai lavori al Cpr via Corelli. Apprendere dalle parole dello stesso ministro che le procedure si stanno concludendo e che la linea rimarrà quella del Cpr, senza variazioni, con buona pace del Comune di Milano, dell'ex assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Majorino e del suo successore, Gabriele Rabaiotti, che lo hanno definito 'una prigione per migranti' e "un luogo di segregazione", è positivo". Per l'ex vicesindaco di Milano, "l'ex assessore, che continua la sua crociata contro il Cpr ormai in versione solitaria, si metta l'anima in pace". (Com)