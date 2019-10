Sicurezza: Di Maio, ergastolo ostativo per contrastare mafiosi e terroristi

- Uno degli strumenti a disposizione della giustizia italiana per contrastare con fermezza mafiosi e terroristi è quello dell’ergastolo ostativo: una delle tante intuizioni del magistrato Giovanni Falcone. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Da sempre il MoVimento si batte contro la mafia e i mafiosi. La storia del nostro paese ci ha lasciato in eredità troppo sangue e dolore. Ancora oggi siamo davanti a un fenomeno che, nonostante l’ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine, continua a rimanere vivo nel nostro paese. Un condannato per mafia, o per reati gravi come il terrorismo, può usufruire di benefici penitenziari solo se decide di collaborare con la giustizia. E chi non collabora deve scontare la sua pena", si legge nel messaggio. (segue) (Rin)