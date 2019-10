Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Raggi non perda altro tempo, ma si dia da fare per evitare anno del degrado

- "Roma è sull'orlo dell'emergenza sanitaria a causa dei rifiuti e nessuna ordinanza potrà metterla definitivamente al riparo fino a quando non verranno costruiti nuovi impianti. Raggi ha annunciato che in via Salaria, dopo l'incendio del tmb, non ci sarà più nessun impianto e la cosa ci fa piacere. La sindaca adesso è d'accordo sui termovalorizzatori e ci fa piacere pure questo. Ma poi bisogna fare quello che si promette". Lo dichiara, in una nota, l'esponente del Partito democratico Stefano Pedica, in riferimento a quanto emerso oggi da alcuni quotidiani, secondo cui, in una lettera, il dipartimento tutela ambientale capitolino avrebbe aperto alla realizzazione di termovalorizzatori e discariche. Tuttavia, in giornata, il Campidoglio ha precisato che le osservazioni della Direzione Rifiuti avevano scopo di contributo al piano regionale rifiuti. "Peccato che Raggi - conclude Pedica - non indichi mai una data, una certezza. Solo parole su parole e oltre la propaganda non c'è nulla. Raggi&Co si diano da fare, facciano di tutto per evitare che il 2019 diventi l'anno del degrado per la Capitale". (Com)