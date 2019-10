Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE-L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia partecipa all'evento Golf in Piazza - Road to Rome 2022 , piazza di Siena - Villa Borghese, (ore 15)-L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa all'evento e alla premiazione del Ping pong fest, via dei Fori Imperiali, (ore 17:30) (segue) (Rer)