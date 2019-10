Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE-Conferenza programmatica della Lega Lazio verso la manifestazione "Orgoglio italiano", in programma a Roma il 19 ottobre in piazza San Giovanni. Hotel Holiday Inn Rome in via Aurelia km 8400. (ore 9:30)-Al Parco tutti insieme, in via della Tenuta Mistica snc a Roma, si svolge la V edizione delle "Nonniadi", una giornata di sport e condivisione che i nonni e le nonne di Roma vivranno insieme ai loro nipoti. L’iniziativa è promossa dalle Acli di Roma aps, dall'Unione sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma. Ospite d'onore di questa edizione sarà la Geronimo Stilton fondazione con la presidente, autrice e "mamma" del personaggio Elisabetta Dami. (ore 10)-Il musicista, scrittore e critico musicale Reno Brandoni presenta il libro “Filastrocche per sentirsi grandi”, Feltrinelli libri e musica di Roma, largo di Torre Argentina, 5/A. (ore 11)-XVI edizione del Trofeo podistico S. Ippolito Città di Fiumicino organizzato dall’Asd Athletic Sea Runners. La partenza è fissata alle ore 9.30 in Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) e la gara, 10 km pianeggianti, si concluderà alle ore 11 con le premiazioni.-Concerto dell’orchestra Italiana del Cinema e la Banda musicale della Polizia di Stato al Romics, improntato ai supereroi e beniamini del grande Cinema. Palaromics - Nuova Fiera di Roma (ore 11:50) (Rer)