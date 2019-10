Business news: Huawei produce stazioni 5G senza componenti Usa

- Il colosso tecnologico cinese Huawei Technology ha confermato l'avvio della produzione di stazioni base 5G senza componenti fabbricate negli Stati Uniti. Il fondatore di Huawei, Ren Zhenfei ha dichiarato durante un forum la scorsa settimana che la sua azienda inizierà la produzione di massa di stazioni base 5G esistenti senza componenti Usa a partire dal mese prossimo, dopo aver condotto i test in agosto e settembre. "Il piano iniziale è quello di produrre cinquemila stazioni di base 5G al mese a partire ottobre", ha detto Ren. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti nel mese di maggio ha incluso Huawei in una lista nera che di fatto vieta alle aziende Usa di fornire componenti o software al più grande produttore di elettronica per le telecomunicazioni al mondo senza ottenere licenze. (Cip)