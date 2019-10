Business news: Vietnam, economia cresce del 6,98 per cento nei primi tre trimestri

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è aumentato quasi del sette per cento nei primi tre trimestri del 2019, raggiungendo il livello più alto da nove anni. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica (Gso). La crescita, del 6,98 per cento, è attribuita all’industria, all’edilizia e ai servizi: l’industria e l’edilizia sono cresciute del 9,36 per cento, contribuendo per il 52,6 per cento al Pil, mentre i servizi sono cresciuti del 6,85 per cento, con un contributo alla ricchezza nazionale del 42,6 per cento. Il pilastro dell’industria è rappresentato dalla trasformazione e dalla manifattura, con un tasso di espansione dell’11,37 per cento; a seguire i servizi, comprendenti la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio, le attività finanziarie, bancarie e assicurative, i trasporti e la logistica. L’agricoltura, la silvicoltura e la pesca hanno registrato una crescita del 2,02 per cento, inferiore allo stesso periodo dell’anno scorso, a causa di una prolungata ondata di caldo e della febbre suina africana. (Fim)