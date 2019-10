Business news: China Southern Airlines firma accordo con Qatar Airways

- China Southern Airlines ha siglato un accordo di code sharing - un accordo commerciale in cui due o più compagnie aeree pubblicano e commercializzano lo stesso volo sotto il proprio designatore di linea e numero di volo - con Qatar Airways. Lo riferisce la stampa internazionale che spiega che l'accordo è soggetto all'approvazione del governo, ed entrerà in vigore il 15 gennaio 2020. L'accordo segna il primo passo per rafforzare la cooperazione tra le due compagnie aeree, tesa a migliorare ulteriormente la rete di China Southern nel mercato mediorientale. Inoltre, questo accordo consentirà ai passeggeri di China Southern di prenotare i voli su Qatar Airways tra Doha e Guangzhou-Pechino e di collegarsi ulteriormente a più di 80 destinazioni in Medio Oriente, Europa e Africa. (Cip)