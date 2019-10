Business news: India, settori “core” in flessione ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto settori “core” dell’industria indiana – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – hanno subito una flessione dello 0,5 per cento ad agosto, contro la crescita del 4,7 per cento dello stesso mese dell’anno precedente. Gli ultimi dati del ministero del Commercio e dell’industria mostrano un peggioramento rispetto al rallentamento di luglio, al 2,1 per cento. Il carbone ha registrato il risultato peggiore: -8,6 per cento; a seguire il greggio col -5,4 per cento, il gas naturale col -3,9 per cento, il cemento col -4,9 per cento e l’elettricità col -2,9 per cento. Solo i fertilizzanti e l’acciaio hanno riportato tassi positivi, rispettivamente del 2,9 e del cinque per cento. (Inn)