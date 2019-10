Business news: Alipay ha servito oltre 1,2 miliardi di utenti nel mondo in sei mesi

- Alipay ha servito oltre 1,2 miliardi di utenti in tutto il mondo dall'inizio del 2019, secondo dati aggiornati alla fine di giugno. La piattaforma di pagamento online leader in Cina ha precisato che dato rappresenta un aumento del 20 per cento rispetto ai sei medi precedenti. Alipay ha annunciato all'inizio di gennaio che il totale degli utenti ha superato 1 miliardo a livello globale. Alipay ha creato nove versioni della piattaforma su misura per vari mercati globali, aprendo la tecnologia ai partner locali. I consumatori della Cina continentale possono utilizzare Alipay in 56 mercati esteri, secondo la compagnia. Circa 633 milioni di persone sulla terraferma cinese hanno effettuato pagamenti online a giugno, 32,65 milioni in più rispetto a dicembre 2018, secondo il China Internet Network Information Center. Le piattaforme di pagamento online cinesi hanno testato nuove funzionalità che non richiedono un telefono cellulare. Alipay e WeChat, le due principali piattaforme di pagamento mobile in Cina, hanno entrambe lanciato servizi di pagamento online utilizzando tecnologie di riconoscimento facciale. (Cip)