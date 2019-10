Business news: Ford e Mahindra formeranno joint venture in India

- Ford Motor Co e Mahindra & Mahindra istituiranno una joint venture in india, con l’obiettivo di limitare il rischio delle operazioni locali per il costruttore di automobili statunitense, e ridurre i costi di sviluppo e produzione delle vetture per i mercati emergenti indiano e dei paesi limitrofi. La joint venture, valutata 275 milioni di dollari, vedrà Ford eleggere Mahindra a partner per lo sviluppo e la vendita di autovetture in India e in altri mercati emergenti, sfruttando gli stabilimenti dell’azienda statunitense in quel paese. Il lancio della joint venture rappresenta anche un cambio della strategia locale di Ford, che in India ha condotto a lungo operazioni indipendenti. Il mercato dell’auto indiano, in passato tra i più promettenti per i costruttori internazionali, attraversa oggi una fase di stagnazione. La decisione di Ford coincide anche con le iniziative del primo ministro indiano, Narendra Modi, per dare impulso alla manifattura locale, tramite tagli alla pressione fiscale e incentivi all’acquisto di automobili. (Inn)