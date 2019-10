Business news: Cina, vendite auto usate aumentate del 3,89 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto usate in Cina sono aumentate del 3,89 per cento nei primi otto mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rivela un rapporto dell'Associazione dei concessionari automobilistici cinesi. Un totale di 9,27 milioni di auto usate hanno cambiato proprietario nei primi otto mesi dell'anno, generando transazioni complessive per 588 miliardi di yuan (83,05 miliardi di dollari), secondo il rapporto. Ad agosto, nella tradizionale bassa stagione, 1,2 milioni di auto usate sono state scambiate nei principali mercati di auto usate monitorati dall'associazione, in calo dell'1,18 per cento da luglio ma in aumento dello 0,92 per cento rispetto a un anno prima. La Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo, e l'anno scorso ha registrato la vendita di 28,08 milioni di veicoli a motore. Per aumentare le vendite di auto, il governo ha annunciato una serie di misure, tra cui il divieto ai governi locali di limitare gli acquisti di auto. (Cip)