Business news: ambasciatore Alessandro, partenariato Italia-Vietnam nel settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano intende promuovere la presenza delle aziende nazionali nel Vietnam, specie nei settori della manifattura e della lavorazione dei prodotti agricoli. Lo ha dichiarato l’ambasciatore italiano nel Vietnam, Antonio Alessandro, in occasione dell’evento “Machinery made in Italy”, inaugurato ad Hanoi, il primo ottobre, dalla Camera di commercio (Icham) nel Vietnam e dal sistema delle Camere di commercio italiane in 11 paesi asiatici. L’Italia, ha detto l’ambasciatore, guarda al Vietnam come ad un ingresso strategico per il commercio e gli investimenti italiani nel Sud-est asiatico. L’evento è stato organizzato dall’Icham con l’obiettivo di sostenere il settore agricolo vietnamita. (Fim)