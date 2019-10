Business news: Cina, produzione settore materiali da costruzione aumentata nei primi otto mesi

- Da gennaio ad agosto la produzione del settore dei materiali da costruzione in Cina è cresciuta costantemente, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina (Ndrc). La produzione di cemento e vetro piano ha registrato una crescita annuale rispettivamente del 7 e del 5,2 per cento mentre la produzione di cemento è aumentata del 5,1 per cento su base annua ad agosto. I dati sono si inseriscono in un contesto immobiliare che ha visto investimenti crescenti nei primi otto mesi. Gli investimenti cinesi nello sviluppo immobiliare sono cresciuti del 10,5 per cento di anno in anno tra gennaio e agosto. (Cip)