Business news: rapporto Imd, cresce competitività digitale della Cina

- La Cina continentale è salita dalla posizione numero 30 alla 22 nell'ultima classifica mondiale sulla competitività digitale della Imd Business School, il più grande balzo tra le 63 economie classificate. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La crescente competitività deriva principalmente dai progressi nella formazione, nell'istruzione e nella concentrazione scientifica, secondo il rapporto. La classifica annuale si basa sulla capacità di un'economia di acquisire nuove tecnologie, competenza per sviluppare innovazioni digitali e preparazione ai futuri sviluppi. La multinazionale di ricerche di mercato International Data Corporation (Idc) prevede che l'economia digitale rappresenterà il 60 per cento del prodotto interno globale entro il 2022, con una quota ancora maggiore, del 65 per cento, in Cina. Si prevede che la Cina vedrà una crescita più rapida dell'economia digitale, dato che la concessione delle licenze per uso commerciale 5G stimolerà il potenziamento industriale. (Cip)