Business news: stampa, Tesla punta ad avviare produzione a Shanghai entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mega fabbrica cinese di Tesla punta ad avviare la produzione questo mese, ma gli obiettivi annuali non sono ancora chiari a causa delle incertezze sul numero di ordini, sulla manodopera e sui fornitori. Lo riferisce la stampa internazionale sulla base di fonti a conoscenza del piano della compagnia. Il produttore di veicoli elettrici statunitense mira a produrre nello stabilimento cinese almeno mille unità del Modello 3 a settimana entro la fine di quest'anno; l'impianto è il fulcro del suo piano per incrementare le vendite nel più grande mercato automobilistico del mondo ed evitare le tariffe imposte alle auto di importazione Usa. La fabbrica da due miliardi di dollari – il primo sito di produzione automobilistica di Tesla all'estero – ha ottenuto le approvazioni governative il mese scorso. Il volume di produzione effettivo, secondo le fonti, dipenderà da vari fattori, tra cui gli ordini, le prestazioni dei nuovi lavoratori assunti, la catena di approvvigionamento e altro ancora. Tesla non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'avvio della produzione; nei giorni scorsi, però, ha annunciato che la costruzione della parte principale della fabbrica di Lingang è stata completata. Le officine per punzonatura, verniciatura e assemblaggio generale sono pronte per la produzione. La prima carrozzeria con i suoi componenti di lamiera saldati insieme è stata consegnata alla linea di assemblaggio per ulteriori procedure come la verniciatura e l'installazione di parti mobili. (Cip)