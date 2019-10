Business news: Ford e Mahindra annunciano joint venture in una fase delicata per il mercato indiano

- Le case automobilistiche Ford Motor e Mahindra & Mahindra formeranno una joint venture, valutata 275 milioni di dollari, in India. Le due compagnie, che hanno già stretto un’alleanza strategica nel 2017, lo hanno annunciato dopo mesi di trattative. L’accordo dovrebbe essere perfezionato entro la prima metà dell’anno prossimo. La statunitense Ford avrà il 49 per cento della nuova società, di cui l’indiana Mahindra avrà la gestione operativa. La nuova entità punta a produrre e vendere auto nel paese e a esportarle in mercati emergenti. Saranno sviluppati e venduti modelli a marchio Ford per l’India e modelli a marchio Mahindra per i mercati emergenti; saranno lanciati tre nuovi Suv (Sport utility vehichle). (Inn)