Business news: India e Stati Uniti lanciano iniziativa “Risorse flessibili” per l’Indo-Pacifico

- L’India e gli Stati Uniti lanceranno una nuova iniziativa per l’energia pulita, nell’ambito della task force bilaterale per i finanziamenti nel settore energetico, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica nella regione strategica dell’Indo-Pacifico, in cui la Cina ha intensificato la sua presenza, anche militare. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa. L’iniziativa, denominata Flexible Resources Initiative (Fri), è al centro della visita in India in cui è attualmente impegnato (dal 30 settembre al 6 ottobre) il vicesegretario di Stato Usa per le Risorse energetiche, Francis R. Fannon. Un evento di presentazione è stato organizzato dai ministeri indiani dell’Energia e dell’Energia nuova e rinnovabile e dalle autorità di vigilanza di settore: la Commissione centrale per la regolamentazione dell’elettricità (Cerc) e il Consiglio per la regolamentazione del petrolio e del gas naturale (Pngrb). (Inn)