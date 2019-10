Business news: Nepal-Australia, firmato accordo per i servizi aerei

- Il Nepal e l’Australia hanno firmato un accordo per i servizi aerei. La firma è stata apposta a Montreal, in Canada, a margine della 40ma assemblea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), iniziata il 24 settembre e in programma fino al 4 ottobre, da Suresh Acharya, sottosegretario del ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca) nepalese, e da Jim Wolfe, direttore del dipartimento Infrastrutture, trasporti, sviluppo urbano e regionale australiano. L’intesa permetterà alle compagnie aeree nepalesi di gestire sette voli per passeggeri a settimana verso Sydney, Melbourne, Canberra e Perth e un numero illimitato di voli verso altre destinazioni in Australia, mentre i vettori australiani potranno gestire sette voli a settimana verso l’aeroporto internazionale di Katmandu e 28 voli verso Siddharthanagar e Pokhara. Non sono previste restrizioni, invece, per i cargo. (Inn)