Kosovo: ministro Esteri Pacolli, "ho pagato personalmente per 43 riconoscimenti" (4)

- Al momento hanno ritirato il proprio riconoscimento, secondo i dati del ministero di Belgrado, la Repubblica di Palau, il Madagascar, le isole Salomone, l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Burundi, Papua Nova Guinea, Lesotho, Repubblica Centroafricana e Togo. Il presidente della Camera dei deputati della Repubblica Ceca, Radek Vondracek, ha detto invece ieri che "non ci si può aspettare" un ritiro da parte di Praga del riconoscimento del Kosovo. Vondracek, che ha effettuato una visita ufficiale in Serbia, ha detto che le dichiarazioni a questo proposito del presidente ceco Milos Zeman possono dare nuovo impulso alla risoluzione della questione kosovara, ma al momento, ha ribadito, non ci si può aspettare una mossa del genere da parte della Repubblica Ceca. Zeman ha detto che Praga "potrebbe riesaminare la scelta operata in precedenza" a favore del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente: la dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa seguita all'incontro a Belgrado, lo scorso 11 settembre, con il presidente serbo Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)