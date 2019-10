Nota per gli utenti

- Servizi che verranno trasmessi nel corso della giornata:- Ucraina: la firma da parte delle autorità di Kiev della "formula Steinmeier" sul Donbass ha portato a proteste di piazza nel paese, mentre il presidente Volodymyr Zelensky si trova costretto a gestire una complicata situazione sia all'estero che all'interno del paese. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Kosovo: domenica 6 ottobre si tengono le elezioni anticipate nel paese, le terze in cinque anni. Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Movimento Vetevendosje sono i favoriti nei sondaggi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 17.30.- Indonesia: le proteste contro la riforma della Commissione per lo sradicamento della corruzione coalizzano elettorati di estrazione differente, in un contesto di progressiva erosione dei fondamentali della democrazia. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Tunisia: al via domenica 6 ottobre le elezioni per eleggere la nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo; i nuovi movimenti populisti sfidano i partiti tradizionali di ispirazione laica e islamica. Servizio di presentazione. Lancio intorno alle ore 16. (Res)