Serbia-Armenia: presidente Vucic, Belgrado elimina visti e apre ambasciata a Erevan

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha annunciato l'eliminazione del regime dei visti per i cittadini armeni che si recano nel paese balcanico. La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa seguita all'incontro con l'omologo Armen Sarkissian presso la sede di Palazzo Serbia a Belgrado. Vucic ha aggiunto che la Serbia aprirà un'ambasciata a Jerevan prima della fine dell'anno. Il capo dello Stato serbo ha inoltre osservato che i rapporti politici bilaterali sono molto buoni, precisando che l'Armenia "comprende la posizione" della Serbia riguardo al Kosovo. La Serbia cerca d'altra parte, ha detto ancora Vucic, di mantenere una posizione equilibrata e sostiene sempre una soluzione pacifica dei problemi che esistono nella regione dove è situata l'Armenia. Vucic ha infine auspicato che anche Jerevan adotti presto una misura analoga a quella decisa da Belgrado ed elimini il regime dei visti per i cittadini serbi. Il presidente serbo ha infine ricordato che il 25 ottobre Belgrado firmerà un nuovo accordo per il libero commercio con l'Unione eurasiatica, di cui l'Armenia fa parte. (Seb)