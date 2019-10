Siria: Erdogan annuncia operazione militare “aerea e di terra” a est dell’Eufrate (3)

- La Turchia considera l’Ypg una organizzazione terroristica affiliata al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Gli Stati Uniti, invece, attribuiscono all’Ypg un ruolo di primo piano nell’eliminazione delle roccaforti dello Stato islamico in Siria. Funzionari Usa hanno avvertito questa settimana che la Turchia ha avviato preparativi per l’inserimento di Forze militari nel nord-est della Siria a partire dai prossimi giorni o settimane, con un conseguente scoppio di ostilità tra la Turchia e l’Ypg. “Si tratta di una tempesta perfetta, sarò davvero brutta. Potremmo essere costretti ad andarcene”, ha dichiarato un funzionario statunitense anonimo citato dal “Wall Street Journal”. Frattanto, Ankara esprime frustrazione per i lenti progressi degli sforzi congiunti formalmente tesi a creare “aree sicure” per il reinsediamento dei rifugiati siriani nel nord-est del paese. Il segretario della Difesa Usa, Mark Esper, ha discusso la questione con l’omologo turco, Hulusi Akar, nella giornata di giovedì. (Tua)