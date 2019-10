Milano: centauro si schianta contro rotonda e viene sbalzato da moto, in coma 27enne

- Un ragazzo di 27 anni è in coma all’ospedale San Carlo dopo essere caduta dalla propria moto nella notte tra venerdì e sabato. È accaduto intorno all’1.30 in via Leone Tolstoj. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale il giovane si è schiantato ad alta velocità contro la rotatoria con via Zuara e via Rondoni ed è stato sbalzato di circa 20 metri dalla propria moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trovato il ragazzo in condizioni gravissime e privo di conoscenza. (Rem)