Trieste: bandiere a lutto nei banchetti Fd'I in 200 piazze italiane per ricordare agenti uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere listate a lutto nei banchetti di Fratelli d'Italia che, oggi e domani, sono presenti in 200 piazze in tutta Italia per raccogliere le firme contro la legge Boldrini sullo Ius Soli. "Anche con questo gesto simbolico - ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - vogliamo ricordare il sacrificio di Pierluigi e Matteo, i due agenti rimasti uccisi ieri a Trieste e vogliamo esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie e alla Polizia di Stato". (Com)