Torino: oggi e domani a Moncalieri la Fiera nazionale della trippa

- Sabato 5 e domenica 6 ottobre nell’area dell’ex foro boario di Moncalieri (Torino) è in programma la 10^ edizione della Fiera Nazionale della Trippa, con il contributo e il patrocinio del Comune di Moncalieri e il patrocinio della Camera di commercio di Torino, della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino. Nel 2019 ricorre il cinquantesimo anniversario dalla fondazione della Confraternita ‘dla Tripa, sodalizio moncalierese che in occasione della Fiera ospiterà il raduno nazionale della FICE-Federazione Italiana Circoli Enogastronomici. Venerdì 4 ottobre alle 20 al castello di Moncalieri è in programma Gran Galà della Trippa e non solo, una golosa anteprima della Fiera a cura del catering Cucina Mobile, con ingresso dal Comando del 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, in viale del Castello 2 bis. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero telefonico 338-59.27759. L’apertura della manifestazione e degli stand degli espositori è in programma sabato 5 alle 11, mentre la cerimonia di inaugurazione ufficiale è fissata per le 12. Dalle 15 alle 22 i bambini potranno contare sull’area giochi e sulle animazioni loro dedicate, mentre alle 16,30 si terrà una dimostrazione delle manovre di disostruzione pediatrica, a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana di Moncalieri. Alle 19 si potrà gustare il TrippAperitivo con specialità a base di trippa a cura dello chef Marco Albano del ristorante Cà Mia. Durante la manifestazione sarà presente la conduttrice Elia Tarantino con le telecamere della trasmissione televisiva Bazar. Dalle 21 alle 24 l’intrattenimento musicale sarà a cura della band Three Hours. (segue) (Rpi)