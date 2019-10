Torino: oggi e domani a Moncalieri la Fiera nazionale della trippa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 6 ottobre la fiera sarà aperta dalle 10 alle 22, ma la trippa sarà cucinata già dall’alba nell’ormai tradizionale grande pentolone e potrà essere assaggiata a partire dalle 12,30. La giornata sarà scandita, oltre che dalle animazioni per i bambini, dall’esibizione di danza del ventre alle 15 a cura del centro Aziza, dalle attività dimostrative sulla sicurezza stradale a cura dei volontari della Croce Rossa alle 16,30 e dall’esibizione della scuola di ballo J.D.S. Dance di Denise Abrate alle 17. Nello stand di Coldiretti Torino si svolgeranno laboratori di consumo critico con degustazione gratuita di prodotti di “cibo civile” della rete di Campagna Amica. Ai bambini sarà proposto un gioco sulla stagionalità dei prodotti. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a organizzazione.to@coldiretti.it. Domenica 6 dalle 11 alle 17 sarà disponibile navetta gratuita tra Borgo Navile e l’area dell’ex Foro Boario. Per saperne di più sulla Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri si può visitare il portale Internet www.associazionelucacasto.org (Rpi)