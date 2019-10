Russia: ministero Sviluppo economico, rischio stagnazione con perdurare calo crescita globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Russia presenterà una situazione di stagnazione se il tasso della crescita economica globale scenderà sotto il 2 per cento. E' quanto emerge dalle previsioni sull'andamento economico del paese per il periodo 2020-2022 preparate dal ministero dello Sviluppo economico russo. "Il rischio chiave per lo sviluppo sociale ed economico della Russia verso il 2024 è il calo dei tassi di crescita economica globale (sotto il 2 per cento)", si legge nel documento citato dall'agenzia di stampa "Tass". Le attuali politiche macroeconomiche permettono alla Russia di evitare un calo del Pil in termini reali; tuttavia, un perdurare del declino dei tassi di crescita economica globale potrebbe portare l'economia russa alla stagnazione, ammonisce il ministero dello Sviluppo economico di Mosca. Secondo quanto evidenziato, comunque, i legami economici forti con India e Cina "aiuteranno l'economia russa ad una ripresa piuttosto rapida".(Rum)