Trieste: Labriola (FI), uccisione agenti è pugno allo stomaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uccisione dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego è un pugno diretto allo stomaco e fa emergere i limiti sul comparto sicurezza che hanno caratterizzato entrambi i governi che si sono succeduti in questa legislatura". Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola. "Morire in servizio, in una Questura, a 31 e 34 anni è semplicemente assurdo. Esprimo profondo dolore e vicinanza ai famigliari e alla Polizia di Stato e ricordo come assunzioni, stipendi adeguati, dotazioni d'ordinanza idonee sono aspetti fondamentali per le donne e gli uomini che rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza. E' finito il tempo delle chiacchiere, è ora che l'esecutivo faccia fronte alle necessità e alle problematiche dei nostri agenti", conclude Labriola. (Com)