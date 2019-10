Trieste: sotto al Viminale volanti GdF e Cc a sirene spiegate per ricordare poliziotti uccisi

- Anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza hanno voluto rendere omaggio a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta i poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste. A sirene spiegate alcune volanti Cc e GdF si sono fermate sotto al Viminale. "Noi Carabinieri tutti ci stringiamo forte accanto ai nostri fratelli della Polizia di Stato. Insieme a loro piangiamo la morte dei due agenti uccisi a Trieste e siamo vicini alle famiglie delle vittime", si legge sull'account Twitter dell'Arma. "Pattuglie della GdF e dei Carabinieri a sirene spiegate dinnanzi al Viminale per rendere omaggio ai poliziotti barbaramente assassinati a Trieste. Un gesto di solidarietà nei confronti della Polizia di Stato che ha perso tragicamente due suoi agenti", scrive invece la Guardia di finanza allegando al tweet il video. "Il saluto in sirena di Carabinieri, GdF e Polizia Penitenziaria per Matteo e Pierluigi gli agenti delle Volanti di Trieste caduti ieri in servizio. Grazie dalla famiglia polizia di Stato", twitta a sua volta la Polizia di Stato. Già ieri sera decine di auto della Polizia di Stato, a sirene spiegate, si erano ritrovate a Roma in piazza Venezia, sotto al monumento del Milite Ignoto, per rendere omaggio ai due agenti uccisi a Trieste. (Rer)