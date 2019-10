Sport: Raggi, domenica ai Fori Imperiali il "Roma ping pong fest", evento aperto a tutti cittadini

- "I Fori Imperiali domenica saranno teatro di un evento aperto a tutti i cittadini: il Roma Ping Pong Fest, con la prima tappa europea del Torneo di #TTX, un nuovo format, più divertente e dinamico, della disciplina di Tennis Tavolo. Tanto sport con numerose postazioni da ping pong per tutti e adibite a tornei di TTX ma anche intrattenimento con esibizioni di street art e writing e musica dal vivo, senza dimenticare l’aspetto sociale. Per l’occasione sarà infatti organizzata una raccolta fondi in favore della ricerca scientifica nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "L’intento di questo Festival - spiega Raggi nel post - raccoglie una sfida importante: lanciare una disciplina del tennistavolo diversa, più vicina al pubblico amatoriale, e dunque più inclusiva, con regole differenti e materiali più versatili. L’obiettivo è anche quello di coinvolgere un pubblico più giovanile e rendere lo sport più social e più vicino alle nuove generazioni permettendone la fruibilità ovunque, sia all’aperto che al chiuso, su un qualsiasi tavolo da gioco. E quale città migliore se non Roma per lanciare questa importante sfida?". (Rer)