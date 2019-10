Governo: Turco (M5s), piano per velocizzare investimenti a Taranto e fondo lavoratori ex Ilva

- Mario Turco (M5S), sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, dopo un incontro con le parti interessate in prefettura a Taranto, ha detto che "il governo è al lavoro per risolvere l’endemica lentezza nel trasformare gli investimenti programmati in effettivi pagamenti a beneficio dell’economia reale. Uno degli esempi più plastici - ha aggiunto Turco - è il Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) di Taranto, dove a fronte di una copertura finanziaria complessiva di 1,1 miliardi di euro, a valere sul periodo dicembre 2015-giugno 2019, è stata realizzata una spesa di soli 314 milioni di euro. Molti sono gli interventi lontani da esecuzione, in ambito ambientale, sanitario, infrastrutturale e della rigenerazione urbana. Per questo con i rappresentanti locali del Cis, ovvero i Comuni dell’area di crisi (Taranto, Statte, Montemesola, Massafra, Crispiano), la Provincia, l’Autorità portuale, la Camera di commercio, il Commissario bonifiche e la Marina militare, manterrò aperto un tavolo permanente, con incontri a cadenza mensile", ha precisato Mario Turco. (segue) (Com)