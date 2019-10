Governo: Turco (M5s), piano per velocizzare investimenti a Taranto e fondo lavoratori ex Ilva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa direzione, il sottosegretario Turco ha rilanciato "la piena disponibilità di tutte le istituzioni rientranti nella mia delega governativa, come il Dipe e Investitalia, a sostenere progettualità ed esecuzione più veloce degli investimenti nell’area". Quanto alla situazione del settore siderurgico, il sottosegretario ha incontrato in Prefettura anche le organizzazioni sindacali. "Oltre ad avere dato la mia disponibilità e il sostegno alle diverse vertenze in corso" ha precisato in proposito Turco, "ho prospettato la necessità, in relazione al possibile aggravarsi della crisi siderurgica e alla situazione attuale dello stabilimento ex Ilva, di creare un Fondo a supporto dei lavoratori che miri a sostenere i redditi in caso di perdita del lavoro e a finanziare processi di riqualificazione e reinserimento. Di questo, sarà mia premura presentare istanza nella prossima programmazione dei fondi di coesione 2014-2020 e 2021-2027”, ha concluso Turco. (Com)