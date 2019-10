Fiumicino: Calcaterra (Pd), bene interrogazione Serracchiani al ministro Patuanelli su situazione Opel

- "Sono molto soddisfatto dell'interrogazione che, su mia proposta, l'onorevole del Partito democratico Debora Serracchiani ha presentato al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sulla situazione critica dell'Opel a Fiumicino". Lo dichiara il consigliere comunale del Pd del Stefano Calcaterra. "Nell'interrogazione – prosegue – Serracchiani ha chiesto al ministro di attivare immediatamente un tavolo di crisi a cui convocare l'azienda e le parti sociali per definire possibili soluzioni alternative prima della definitiva cessazione dell'attività. Dopo la procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Opel di Fiumicino, infatti, il destino dei 62 lavoratori dell'azienda e delle loro famiglie è appeso a un filo. A loro non è stata offerta alcuna alternativa, prospettiva di ricollocazione o ammortizzatore sociale. L'onorevole Serracchiani si è impegnata, e di questo la ringrazio – conclude Calcaterra - a seguire da vicino la vicenda e a relazionarsi, oltre che direttamente con me e l'Amministrazione comunale, anche con la commissione Lavoro della Regione Lazio che proprio ieri ha ascoltato, oltre ai lavoratori e alle sigle sindacali, pure il comune di Fiumicino". (Com)